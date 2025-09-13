◇第32回 WBSC U-18野球ワールドカップ日本9-1チャイニーズ・タイペイ(13日、沖縄)U-18の野球ワールドカップのスーパーラウンド第3戦が行われ、日本が全勝で決勝進出を決めました。日本は初回、2アウト2塁から4番・阿部葉太選手(横浜)のタイムリーで先制すると5番・奥村凌大選手(横浜)も続き2点を先制します。2回には満塁で相手の暴投により1点を追加、さらに2番・藤森海斗選手(明徳義塾)が2点タイムリーで5-0としました。この回攻