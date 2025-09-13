タレント・清水ミチコ（65）が11日放送のニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）に生出演。大物歌手の通夜に、親交がないのに参列した“そっくり”芸人に苦言を呈す場面があった。4日に肺炎のため82歳で亡くなった歌手の橋幸夫（はし・ゆきお、本名幸男＝ゆきお）さんの通夜が9日、東京都文京区の無量山傳通院で営まれた。続々と大物芸能人らが出席したが、関係性の読めない「EXILE」ATSUSHIに似た