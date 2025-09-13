札幌の道庁・赤れんが庁舎前で札幌のマチづくりの未来を考えるイベントが開かれました。（２０２５年９月１３日）このイベントは、建築やデザインから未来のマチづくりを考えようとエイブル＆パートナーズの協賛で開かれました。会場には、先月行われたワークショップで札幌市内の小学生が「未来の大通公園」をテーマに制作したジオラマが展示されたほか、道内で建築やマチづくりを学ぶ学生対象のワӦ