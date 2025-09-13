２０１６年リオデジャネイロ五輪バドミントン女子シングルス銅メダルの奥原希望（３０）が１３日、東京都品川区の御殿山小学校で行われた「ロッテ×ＬＯＣＯＫ“噛む力をスポーツの力に”バドミントン教室＆トークショー」で講師役を務めた。同校の小学３年〜６年生の児童１１人を含む約３０人に、シャトルを打ち返すための技やゲーム形式でのラリーなどを一緒に楽しみながら指導。「子どもたちの上達スピードが早く、短時間で