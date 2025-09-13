秋篠宮家の次女佳子さまは１３日、空路で鳥取県入りし、倉吉市の県立美術館で「第１２回全国高校生手話パフォーマンス甲子園」に出場する高校生との交流会に参加された。交流会には、大会で手話によるダンスや演劇などを披露する男女約２３０人が参加。佳子さまは手話で「一番頑張ったことは何ですか」と尋ねたり、「楽しく演技してください」と伝えたりされていた。これに先立ち、隣接する湯梨浜町の福祉施設を訪れ、心身に障