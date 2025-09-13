友だちや彼氏、アルバイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？ 今回、Ray WEB編集部は就活について読者に話を聞いて漫画にしてみました。今回は、就活の話。就活に行き詰っていた主人公は、親友のアヤに助けを求めます。しっかり就活の準備をしていたアヤがアドバイスをすることになりますが……。選考を受けていた企業を、アヤに否定されて思わずアヤに「話したくない」と言ってしまった主人