9月13日（土）にアイルランド・レパーズタウン競馬場で行われるアイリッシュチャンピオンステークス（G1）に出走予定のシンエンペラー（牡4・栗東・矢作芳人）が、現地時間9月12日（金）に最終調整を行った。シンエンペラーはこの日、厩舎内運動馬場（ダート）での騎乗運動の後、カラ調教場オールドヴィック（直線約9ハロンのウッドチップコース）で軽めのキャンターを消化。坂井瑠星騎手が騎乗した。【愛チャンピオンS】シン