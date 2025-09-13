現地9月14日（日）、フランスのパリロンシャン競馬場で行われるプランスドランジュ賞（G3）の出走馬と枠順が発表された。日本からは、クロワデュノール（牡3・栗東・斉藤崇史）が参戦し、鞍上は北村友一騎手。レースは芝2000mで行われ、第2レースとして発走予定。日本時間では同日21時33分（現地時間14時33分）にスタートを迎える。なお、このレースはJRAによる馬券発売はおこなわれない。【仏プランスドランジュ賞】クロワデ