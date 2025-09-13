9月13日、阪神競馬場で行われた第5Rで、タワワ（小崎綾也騎手）は、最後の直線コースで外側に斜行したため、クリスプレミアム（河原田菜々騎手）およびパーシャングレー（松山弘平騎手）の進路が狭くなった。【新馬/阪神5R】シラヌイがデビューV…タワワの小崎綾也騎手は騎乗停止処分開催6日間この件について、小崎綾也騎手は、8月3日（日）に不注意騎乗による騎乗停止処分を受けており、短期間に同様の不注意騎乗を繰り返し行