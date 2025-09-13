東京シティ競馬（TCK）は、10月8日（水）に行われる3歳ダート三冠競走の最終戦「ジャパンダートクラシック（Jpn1）」を、BSイレブンで生中継することを発表した。【東京ダービー】ナチュラルライズがダート二冠達成ダート三冠最終戦MCにはフリーアナウンサーの福原直英さん、解説にはホースコラボレーターの細江純子さんと競馬評論家の古谷剛彦さんを迎える。さらに、ゲストとしてお笑い芸人のカンニング竹山さんが出演し、豪