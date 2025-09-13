友だちや彼氏、アルバイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？ 今回、Ray WEB編集部は就活について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら〈前回のお話〉今回は、就活の話。就活に行き詰った主人公は、就活の準備をしっかりしていた親友のアヤに助けを求めます。アヤは快く引き受けてくれ、彼女のアドバイスをもとに就活を進める主人公。しかし、主人公の選考が進む