この秋は顔まわりを盛っておしゃれをオトナな気分にアプデしてみない？そこで今回は、北里琉をお手本に、小物ひとつで抜け感とおんなみをぐぐっとUPできる「たらしパッチンピン×センターパートヘア」をご紹介します。うぶ毛を残したゆるさがポイントなんだとか♡今秋マストなヘア小物×ヘアアレンジ顔まわりを盛って季節を先取るべし！おしゃれを秋のオトナな気分にアプデしてくれる、ヘア小物とアレンジテクの組みあわせを