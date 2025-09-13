全国平均と富山、神戸両市の上下水道代の推移全国の道府県庁所在地と東京都区部の計47都市で1世帯が支払った上下水道代を過去40年間で比較すると、半数近くの21都市で2倍以上になっていたことが13日、共同通信の分析で分かった。上昇率が最高の富山市は3倍超だったが、最も低い神戸市はほぼ横ばいで都市間格差が目立った。人口密度が高かったり、水資源が豊かだったりする都市は料金を抑えられるケースが多い。施設老朽化による