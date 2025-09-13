日本生命保険の完全子会社ニッセイ・ウェルス生命保険は１３日、金融機関に出向した社員が無断で内部情報を持ち出し、ニッセイ・ウェルス社内で共有していたと発表した。同社幹部によると、出向先は三井住友銀行とみずほ銀行で、複数の社員が情報を持ち出していた。日生が公表した同様の問題が子会社にも及んでいたことが明らかになった。発表やニッセイ・ウェルス幹部によると、無断で持ち出された情報は、両行の金融商品の販