■東京2025世界陸上競技選手権大会（13日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手3分59秒19の日本記録を持つ田中希実（25、New Balance）が女子1500m予選に出場し、4分07秒34の10着でフィニッシュ。準決勝進出条件の上位6位以内に入れず、予選敗退となった。22年オレゴン大会、23年ブダペスト大会に続く3大会連続の準決勝進出は夢と消えた。今大会、1500mと5000mの2種目に出場する田中。まずは1本目