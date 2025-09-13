◆明治安田生命J1リーグ第29節福岡―C大阪（13日・ベスト電器スタジアム）前半終了間際、落雷のために試合が中断した。約45分間の中断の後に試合が再開し、1分25秒のみプレーしてハーフタイムに入る異例のスケジュールとなった。試合途中から大雨が降る中、福岡は前半41分ごろに先制。ショートコーナーから見木友哉がペナルティーエリア外から右足でグラウンダーのシュートを放ち、ゴールネットを揺らした。5分の追加タイ