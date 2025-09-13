◆オリックス―ソフトバンク（13日、京セラドーム大阪）ソフトバンクの上沢直之が5回まで無安打投球を続けている。自身5連勝中と好調な上沢は、この試合も140キロ後半の直球にカーブやフォークといった変化球も織り交ぜてオリックス打線をほんろう。スコアボードに「0」を並べ続けた。4回は四球と味方の失策で無死一、二塁のピンチを背負うも、後続を抑えて得点は許さなかった。一方、打線も今季初対戦の九里亜蓮からあ