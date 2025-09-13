¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÉ×¤ÈàÝàê¥¿¥¤¥à1997Ç¯¤«¤é07Ç¯¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡¢¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö°ËÅì²È¤Î¿©Âî¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ë¡¢¼¡½÷Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î?É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È?¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£É×ÉØ¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»³¸ýÈþº»¡£É×¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡×¤ÎÆ£¸¶°ìÍµ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉ×ÉØ¤À¤±¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç²á¤´¤¹ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°