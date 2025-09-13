福岡管区気象台は13日午後6時43分、大雨と落雷及び突風に関する福岡県気象情報第16号を発表した。福岡県では、14日未明から朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性がある。14日夜のはじめ頃にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に注意・警戒を呼びかけた。［気象概況］九州北部地方では、朝鮮半島にある前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安