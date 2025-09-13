2006年からはじまり今年で14回目の開催となる「よつ葉ミルクフェスタ」では、牛乳やバターの工場を見学できるほか、牛乳を使ったソフトクリームやピザなどが販売され、3連休初日のきょう（2025年9月13日）、多くの人でにぎわいを見せています。また会場では、募金をした人たちにパンや牛乳が振る舞われたほか、子どもたちがこわごわ搾乳体験をしている様子も見られました。ミルクフェスタは13日午後3時まで開催されて