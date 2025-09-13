福井競輪場のG2「第41回共同通信社杯」は2日目を終えた。12Rは脇本雄太（36＝福井）が捲り、2着南修二に3車身差をつけて快勝。上がりは10秒5をマークし、20年11月19日に山口拳矢が記録した10秒6を更新した。脇本は「（バンクレコードは）特に興味はない。（声援は）期待に応えなければというプレッシャーにもなったが、力になった」と語った。