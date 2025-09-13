◇セ・リーグ阪神10―11巨人（2025年9月13日東京D）昨年12月の現役ドラフトで巨人から阪神に移籍した畠世周投手（31）が、“古巣”相手に初登板した。4点優勢の5回からマウンドへ上がった。先頭の岡本を低めの変化球で三ゴロ。岸田には中前打を浴びたが、中山を二ゴロ併殺に打ち取った。回またぎでの起用となった6回は、先頭のリチャードを低めの変化球で空振り三振。浦田には四球を与えるも、最後は大城を二ゴロ併殺