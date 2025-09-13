ノアのシングルリーグ戦「Ｎ−１ＶＩＣＴＯＲＹ」Ａブロック公式戦（１３日、広島産業会館）で、?野獣?こと藤田和之（５４）が征矢学（４０）を下し、開幕３連勝で単独首位に立った。入場するなり赤まむしドリンクをあおった藤田は、ゴングと共に征矢とショルダータックルで正面衝突するなど、序盤からド迫力の熱戦を展開。だが中盤、場外戦になると鉄柵に叩きつけられるなど攻め込まれる場面もあった。それでもリングに戻る