【モデルプレス＝2025/09/13】FRUITS ZIPPERの松本かれんとCUTIE STREETの桜庭遥花によるユニット・PiKiが、9⽉17⽇発売の『LARME』 066 Autumn（株式会社LARME）に登場する。【写真】松本かれん＆桜庭遥花、ゴシック風衣装で密着◆PiKi「その着せ替え⼈形は恋をする」喜多川海夢と特別コラボ『Kawaii Kaiwai』『88888888』など、TikTokでヒット中の話題のユニットPiKi が、『その着せ替え⼈形は恋をする