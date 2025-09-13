松本市の国道で13日未明、酒気帯び運転で電柱にぶつかる事故を起こし、知人に身代わりを依頼して警察に事故を申告させた疑いで、30歳の医師の男が逮捕されました。酒気帯び運転と犯人隠避教唆の疑いで逮捕されたのは、松本市岡田松岡の医師、麻相田卓雄容疑者30歳です。警察によりますと、麻相田容疑者は13日午前2時前、松本市美須々の国道で、普通乗用車を運転中、電柱にぶつかる事故を起こしましたが、知人に身代わりを依頼して