瀋陽新松機器人自動化の産業ロボット生産工場。（８月２７日撮影、瀋陽＝新華社記者／周華）【新華社瀋陽9月13日】中国遼寧省瀋陽市の産業発展を代表する2カ所の主要企業、ロボットメーカーの瀋陽新松機器人自動化と、ドイツ自動車大手BMWと華晨汽車集団の合弁企業、華晨宝馬汽車（華晨BMW）の里達工場をこのほど、ロシア人動画配信者のロジャー（羅傑）さんが訪れた。瀋陽新松機器人でロジャーさんは、自動化物流ロボットが