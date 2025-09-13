◆パ・リーグ楽天４―６ロッテ（１３日・楽天モバイル）９回１死満塁で代打出場した楽天・宗山塁内野手が、２点差に迫る中犠飛を放った。これが今季８本目の犠飛となり、１９８１年の巨人・原辰徳の７本を抜いて新人最多記録を更新。「狙ってなかなか打てるものではないので」と話しながら、「フライを打てれば、内野ゴロより確実に点が入るケースもある。１番は（外野の）頭を越えてくれればと思うので、これからは長打になっ