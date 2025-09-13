◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２９節Ｇ大阪―浦和（１３日・パナスタ）Ｇ大阪が、浦和との一戦を０―０で折り返した。Ｊクラブの中でも、屈指の熱量を誇る両チームのサポーター。試合前から大音量の声援が飛び交い、すさまじい熱気に包まれてキックオフを迎えた。試合はＧ大阪がペースを握る。中盤でボールをつないでじりじりと相手を押し込むと、１６分にはＦＷ満田誠がボールを回収し、ＤＦ半田陸、ＦＷ山下諒也とパス交換。