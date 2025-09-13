◇セ・リーグ中日0ー5広島（2025年9月13日マツダ）中日は打線が7安打を放つも無得点。2試合連続の零敗で3連敗となり、5年連続のシーズン負け越しが決定した。借金が今季最多の14に膨らみ、残りは13試合。全勝しても借金1と5割には届かない。先発・高橋宏は広島戦の昨年6月から7連勝中だったが、6回を8安打4失点。今季10敗目を喫し「シーズン終盤の大事な試合で、ふがいない投球をしてしまった」と唇をかんだ。