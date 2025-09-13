五穀豊穣（ほうじょう）や商売繁盛を願い、巨大な臼で餅をつく「いわみざわ百餅（ひゃっぺい）祭り」が１３日、北海道岩見沢市で始まった。４０年以上続く恒例行事で、市観光協会によると、臼は直径２・２メートル、重さ５・５トン。大勢で綱を引いてつり上げた重さ２００キロほどのきねが臼に落ちる度、「ドスン」と響き歓声が上がった。一度に６０キロ前後の餅がつかれ、１２００食分の汁粉にして観客らに振る舞われた。市内の