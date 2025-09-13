陸上の世界選手権東京大会は１３日、女子１５００メートルの予選が行われ、３分５９秒１９の日本記録を持つ田中希実（ニューバランス）は４分７秒３４の１組１０位となり、１〜４組の各組上位６人で争う準決勝には進めなかった。（デジタル編集部）序盤はライバルたちと先頭集団を形成したが、ラスト１周を切ると徐々に後退。準決勝進出ラインとなる６位の選手からは約２秒遅れてフィニッシュし、「私の実力では堂々としたレー