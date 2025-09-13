インテックス大阪で13日開幕した「KOYABU SONIC 2025」（コヤソニ）に、氣志團が登場した。コヤソニには初出演。これまで自分たちのフェス（氣志團万博）と日程が重なっていた。コヤソニ主催者の小籔千豊（52）は「氣志團万博に行ったことはないんですが、サービス精神旺盛で、その温かい空気は、僕の目指すもの。思い切ってオファーしたら快諾していただいた」と明かした。氣志團の出番前の合同取材では、待ち焦がれた恋人を見る