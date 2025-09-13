9月13日、TOYOTA ARENA TOKYOでBリーグの国際企画『B.LEAGUE GLOBAL INVITATIONAL 2025』が開催され、アルバルク東京とNBA Gリーグ・ユナイテッドが対戦。ホームのA東京は延長戦までもつれ込むものの、95－108で敗れた。 デイニアス・アドマイティスヘッドコーチが率いるA東京は、テーブス海、ザック・バランスキー、平岩玄、小酒部泰暉、そして新加入のマーカス・フォス