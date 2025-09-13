「自己顕示欲が強いのか、人前に出たい願望がありました」こう語るのは20歳の女子大生、神喜ミア。学業にいそしみながら、飲食店でアルバイトをしている。今回、初グラビアに挑戦した。きっかけは、自身のSNSに寄せられたファンの反応だ。「平凡な日常生活をSNSに投稿していたのですが、カラダのラインがわかる服を着て投稿すると、反響が桁違いだったんです（笑）」自分自身でも「お尻とクビレには自信があります」と誇らしげ