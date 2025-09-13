人気グラビアアイドルが多数所属する「R・I・P」から、最強の5人が集結する写真集シリーズの最新作が発売される。今作は、セクシーシーン満載の真夏の女子旅へ。まず初参加の3人が印象に残ったのは。「5人の撮影がはじめてで緊張しましたが、すべてが楽しかったです。まるでプライベートで旅に来たようでした」（山田）「先輩をおんぶして撮影するという貴重な体験も嬉しかった！」（三田）「お風呂で泡が消えないようにみんなで