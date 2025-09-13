意外にも本誌初の撮り下ろしとなった小池里奈。撮影現場のあるスタッフとは、縁がある。「2008年なので、私が15歳のころ。テレビ東京で放送されていた『不思議少女 加藤うらら』というコントドラマ番組に主演していました。そして、当時、番組のスチールカメラマンをしてくれていたのが、今回のカメラマン・前康輔さんなんです！読者の皆さんには伝わらないかもしれませんが、久しぶりにお仕事をご一緒できて、すごく嬉しかっ