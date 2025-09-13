（新北中央社）人気の観光地「九份」を管轄する北部・新北市政府警察局瑞芳分局は13日、窃盗（すり）などの犯罪被害を防止するため、監視カメラの増設や私服警官の配置、日本語を含む多言語での注意喚起推進などの対策を講じる方針を示した。周辺店舗と協力し、より安全な旅行環境づくりを目指す。日本の対台湾窓口機関、日本台湾交流協会は先月、観光地での日本人のすり被害が多発しているとして台湾を訪問する日本人に対し