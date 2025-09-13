photo : Kazumi Oda スピーカー、ヘッドフォンとして大人気のマーシャル。あのロックを象徴するロゴのルーツは、イギリス、ロンドン郊外のギター・アンプ工場にあった。ただいま、マーシャル巡礼〜ロード・ムービー編もギズモード・チャンネルで公開中！~~~~~~~~羽田を離れる飛行機の窓から東京湾のきらめきを眺めながら、僕は妙に心が落ち着かなかった。今回の旅は特別だ。ロンドンへ向かう目的はあの老舗オーデ