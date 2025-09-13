J２で首位に立つ水戸は９月13日、J２第29節で仙台と敵地で対戦した。直近２試合は先制しながらも、終了間際の失点で引き分けに持ち込まれた水戸。仙台戦でも先にスコアボードを動かす。17分、敵陣左サイドで齋藤俊輔が力強い仕掛けから強烈なシュートを叩き込んだ。１点リードで迎えた後半、仙台の反撃を凌ぎながら、追加点を狙いに行く。一進一退の攻防が続くなかで、73分に失点。クロス攻撃から菅田真啓にヘディングシュー