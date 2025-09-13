北海道・北見警察署は、2025年9月11日に公務執行妨害と恐喝未遂の疑いで鳥取県鳥取市に住む無職の男（66）を逮捕しました。男は、8月18日午前11時50分ごろから午後0時すぎまでの間、釧路地方法務局北見支局内で男性職員に対して、脅して金を要求し、業務を妨害した疑いが持たれています。警察によりますと、男は、金を要求し脅す内容を紙に書き、その紙を男性職員に見せながら、金を要求したということです。男は、警察の調べに対