中国メディアの百姓関注は10日、30万元（約600万円）余りを費やして結婚した妻に1カ月もたたないうちに逃げられた江西省の男性について伝えた。記事によると、男性は、貴州省貴陽市の結婚相談所から紹介された女性とたった2回会っただけで結婚した。しかし結婚後、2人は頻繁に口論するようになった。男性によると、妻はわざともめ事を起こして夫婦間の対立を激化させ、その後、肉親の喪に駆けつけるとして出て行き、帰ってこなくな