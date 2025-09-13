◇パ・リーグ楽天4―6ロッテ（2025年9月13日楽天モバイル）楽天は手痛い逆転負け。今季の優勝の可能性が完全に消滅した。好投をみせていた先発・荘司が崩れた。3回まで1安打無失点で6奪三振。しかし4回に岡の二塁打、ソトへの四球などで1死二、三塁とし、山本に同点の中前打を許した。さらに2死満塁としたところで無念の降板。直後に2番手・則本が高部に決勝の満塁本塁打を浴び、荘司は3回2/3を5安打5失点で3敗目を喫