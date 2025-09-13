◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)陸上世界選手権のオープニングを飾った男女35キロ競歩。男子では6年ぶり2度目の出場となった勝木隼人選手が、2時間29分16秒で銅メダルを獲得しました。序盤から3大会連続出場の川野将虎選手とともレースを引っ張った勝木選手。中盤以降は川野選手、D.フルタド選手(エクアドル)と三つ巴の展開となります。この場面で川野選手から「もう3人に絞られたよ」と声を受け、気持ちが楽にな