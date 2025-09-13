７日の日本テレビ「おしゃれクリップ」には、吉田羊がゲスト出演した。５人兄弟の末っ子。長女からのメッセージが読み上げられ、母親が地元・久留米で幼稚園の先生をしていたことが明かされた。母・亮子さんについて聞かれた吉田は「人が喜ぶためにすることを当たり前にできる人でした。世のため、人のために、落ち込んでいる人がいるとパンを焼いたり、お弁当を作ったりして、持っていくんですよね。『お母さん、これ私たち