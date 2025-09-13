「広島５−０中日」（１３日、マツダスタジアム）広島が３連勝で逆転でのＣＳ進出に望みをつないだ。今季４戦４敗と苦戦していた高橋宏に対し、１・２番コンビが躍動した。三回に中村奨が先制の２点適時打を放つと、五回にはファビアンが１６号２ランで加点。天敵攻略に成功した。先発・常広は６回４安打無失点で２勝目を挙げた。以下、新井貴浩監督（４８）の主な一問一答。（テレビインタビュー）−常広が２勝目。「真っ