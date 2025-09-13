人気プロ雀士の岡田紗佳（３１）が１３日に行われたヤクルト―ＤｅＮＡ戦（神宮球場）の始球式に登場した。この日は所属するＫＡＤＯＫＡＷＡサクラナイツのユニフォームで姿を現した。始球式では、脚を極限まで高く上げた迫力ある投球を披露。場内は感嘆の声を漏らした。始球式は６月２０日に行われた中日―日本ハム戦（バンテリン）以来２度目。岡田は「今回は屋外球場なので、ちょっと気楽にできた気もします。神宮球場は