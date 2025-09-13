Leminoで独占生配信ボクシングのWBA世界ミニマム級（47.6キロ以下）王座決定戦12回戦が14日、名古屋市のIGアリーナで開かれる。13日には会場のサブアリーナで前日計量が行われ、同級1位・高田勇仁（ライオンズ）と同級2位・松本流星（帝拳）がともに47.5キロで一発パス。対照的なキャリアを歩んできた同学年による一戦が成立した。17歳でプロデビューした高田はプロ28戦目で世界初挑戦の切符を手にした。計量後は「一安心です