女優の有村架純（32歳）が、9月12日に放送された旅番組「タビフクヤマ」（フジテレビ系）に出演。好きな食べ物は“寿司”だと話し、一番好きなネタを明かした。俳優・歌手の福山雅治が、上京後、苦労時代を過ごした横浜を巡る旅に、有村、リリー・フランキー、満島真之介が同行。食事を楽しんでいるときに、リリーが「じゃあ福山くんと真之介にクイズです。“クイズ有村架純”」と、突然、クイズを始める。リリーは「架純ちゃんの