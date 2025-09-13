俳優のジョージ・クルーニー（６４）が、自身の子供たちがソーシャルメディアの世界に触れることを心配している。妻アマルとの間に８歳の双子を育てるジョージは、自らはソーシャルメディアを利用していないものの、将来的に子供たちが自分のアカウントを持つようになった時のことを考えると不安になるという。 【写真】お似合いです！ジョージ・クルーニーとアマル夫人