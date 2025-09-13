グラビアアイドルの土田優空（20）が9日発売の写真週刊誌「FLASH」（光文社）に初登場。“癒やし系”の系譜を継ぐ超新星がマシュマロボディを見せた。 【写真】“癒やし系”の20歳…迫力満点のスタイルにキュン 昨年9月のグラビアデビュー以降、SNSフォロワー数が加速度的に増えている逸材。今回は持ち前のマシュマロボディと迫力満点のバスト、親しみやすい柔らかな笑顔が印象的なグラビアを披露した。 発売